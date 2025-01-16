ABD'de enflasyonu hızlandıracak çok fazla potansiyel risk var!

SEI'den Jim Smigiel, ABD enflasyonunun yeniden hızlanmasına ve dolayısıyla uzun vadede daha yüksek faiz oranlarına yol açabilecek çok fazla potansiyel risk olduğunu söyledi.

"Bu da ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin daha da yükselebileceği anlamına geliyor" değerlendirmesini yapan Smigiel, “Tahvil piyasası endişelerimizi paylaşıyor gibi görünüyor, çünkü uzun vadeli ABD getirileri, Fed'in 2024 yılının Eylül ayı ortasında 50 baz puanlık sürpriz bir indirimle faiz oranlarını düşürmeye yönelmesinden bu yana yaklaşık 90 baz puan arttı” dedi.

Para piyasaları şu anda Fed'in bu yıl 37 baz puan faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor.