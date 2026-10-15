ABD'de enflasyonun hızlanması küresel piyasalarda satış baskısını artırdı

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyon da son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarına ilişkin endeks eylülde aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerden fazla arttı.

Açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edildi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, TÜFE verilerinin beklediğinden yüksek geldiğini belirterek, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin enflasyon görünümünü değerlendirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Barkin, Fed'in bu ay vereceği politika kararına ilişkin bir öngörüde bulunmak istemediğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de TÜFE verilerinin "cesaret kırıcı" olduğunu vurgulayarak, hizmet enflasyonunun da bir endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Goolsbee, sağlam bir ekonomi ve yüksek enflasyon söz konusu olduğunda, Fed'in bunu nasıl ele alması gerektiğiyle ilgili herhangi bir belirsizlik olmadığını söyledi.

Öte yandan Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporu, fiyat baskılarının sürdüğüne ve bazı bölgelerde yoğunlaştığına işaret etti.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 22'den yüzde 73'e çıktı.

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, teknoloji hisselerindeki kayıpları derinleştirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması, merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulayabileceği endişelerini güçlendiriyor.

Yapay zeka alanına yapılan milyarlarca dolarlık yatırımın beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin endişeler de piyasalarda satış baskısını artırıyor.

Bu gelişmelerle yatırımcıların güvenli liman olarak ABD tahvillerine talebinin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan azalışla yüzde 5,11'e indi.

Tahvil faizlerindeki gerilemeyle dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 102,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, İran ve Venezuela gibi yaptırım uygulanan ülkelerden petrol ve petrol ürünleri taşıyan ve "gölge filo" olarak adlandırılan gemilere yönelik yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberin ardından ​​​​​​​aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 azalışla 104,3 dolara düştü.

Tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki düşüşten destek bulan altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 145 dolardan işlem görüyor. Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesinin de altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), eylül ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebinin 2026'nın dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre günlük 2 milyon 500 bin varil, yıl genelinde ise ortalama 2 milyon 600 bin varil azalacağını öngördü.

Diğer taraftan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede bazı petrol rafinerilerinin onarımların ardından yeniden faaliyete geçtiğini, tesislerdeki durumun son haftalarda önemli ölçüde iyileştiğini bildirdi.

New York borsası düşüşle kapandı

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi.

ABD'li bankalar da üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam etti. Morgan Stanley'nin karı ve geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aştı. Buna karşın bankanın hisseleri günü yüzde 3'e yakın azalışla tamamladı.

Bilançosuna 1,2 milyar dolarlık idari para cezası kaydeden Bank of America'nın karı da üçüncü çeyrekte yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara indi. Bu dönemde karı ve geliri beklentileri karşılayamayan bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.​

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne negatif başladı.

Avrupa borsaları, İtalya hariç pozitif seyretti

Avrupa borsaları, şirketlerin bilançolarının beklentilerden iyi gelmesiyle dün İtalya hariç pozitif seyretti.

Teknoloji ve çip sektöründe, Hollandalı yarı iletken ekipman üreticisi ASML'nin yapay zekaya yönelik güçlü talebin süreceğini teyit ederek ileriye dönük beklentilerini yükseltmesi üzerine şirketin hisseleri yüzde 1,2 değer kazandı.

Savunma sanayisinde ise tank üreticisi KNDS'den 130 milyon euroluk yeni sipariş aldığını açıklayan Renk şirketinin hisseleri yüzde 2,7 prim yaptı. Çip üreticisi Infineon ise sektör genelindeki satış baskısının etkisiyle günü yüzde 1,7 kayıpla tamamladı.

Öte yandan gözler bugün Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel'de yapacağı görüşmelerde olacak. Bu görüşmelerdeki ana başlıklardan biri de "küresel ekonomik dengesizlikler" olacak.

Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,61 geriledi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne negatif başladı.

Asya borsaları sert düştü

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı Asya borsalarında sert düşüşlere neden oldu.

Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,2, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,6, LG Innotek'in hisseleri yüzde 9,2, Japon teknoloji şirketi Kioxia'nın hisseleri yüzde 11,3 geriledi.

Öte yandan Japonya'da sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Veriler piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 12.118,29 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 değer kaybetti.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 49,3971'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 49,4136'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.