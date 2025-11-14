ABD'de ertelenen verilerin tarihleri netleşti

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), hükümetin kapanmasının ardından ertelenen verilerin piyasalarla paylaşılacağı günleri netleştirdi.

21 Kasım’da ABD’de yabancı çok uluslu şirket iştiraklerinin 2023 faaliyetleri açıklanacak. 26 Kasım TSİ 16.30'da üçüncü çeyrek GSYH’nin ikinci tahmini ve şirket karlarının ön verileri yayımlanacak. Aynı gün saat 18.00’da ekim ayı kişisel gelir ve harcama verileri ile PCE enflasyon endeksi kamuoyuna sunulacak.

3 Aralık’ta 16.30'da il bazında GSYH ve kişisel gelir verileri, 4 Aralık’ta 16.30'da Ekim ayı dış ticaret raporu açıklanacak. 11 Aralık’ta eyalet bazında reel kişisel tüketim harcamaları ve gelir verileri paylaşılacak. 18 Aralık’ta üçüncü çeyrek uluslararası işlemler raporu yayımlanacak.

19 Aralık 16.30'da üçüncü çeyrek GSYH’nin üçüncü tahmini, sektör bazında GSYH ve revize edilmiş şirket karları açıklanacak. Aynı gün saat 18.00’de Kasım ayı kişisel gelir ve harcama verileri duyurulacak.

22 Aralık’ta 16.30'da eyalet bazında üçüncü çeyrek GSYH ve kişisel gelir verileri, 23 Aralık’ta ise üçüncü çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu raporu yayımlanacak.

Kasım ayında ayrıca açık hava rekreasyonu uydu hesabı verilerinin açıklanması planlanıyor, ancak kesin tarih henüz belirlenmedi.

Bu takvim, Fed’in aralık toplantısı öncesinde kritik ekonomik göstergelerin piyasalarla paylaşılmasını sağlayarak para politikası kararları açısından belirleyici olacak.