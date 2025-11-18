ABD'de fabrika siparişleri 600 milyar doları aştı
ABD Ticaret Bakanlığı, ülkedeki fabrika siparişlerinin tutarı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla 612 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 612 milyar dolara çıktı.
Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 1,3 azalmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,9 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.