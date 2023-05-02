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ABD'de fabrika siparişleri beklentilerinin altında yükseldi

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 0,9 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında artan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 yükselmesi öngörülüyordu. Art arda 2 aylık düşüşün ardından toparlanma kaydeden fabrika siparişleri, şubatta yüzde 1,1 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 3,2 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,4 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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