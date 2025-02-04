ABD'de fabrika siparişleri geriledi
ABD'de fabrika siparişleri Aralık 2024'te yüzde 0,9 azalarak 578,5 milyar dolara gerilerken, dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,2 düşüş gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalışla 578,5 milyar dolara geriledi.
Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,7 azalması yönündeydi. Fabrika siparişleri, Kasım 2024'te de yüzde 0,8 azalmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.