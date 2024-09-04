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ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 5 ile beklenenden fazla artış kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de fabrika siparişleri temmuzda beklentilerin üzerine çıktı
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ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5 yükseldi.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 4,7 artması yönündeydi. Fabrika siparişleri haziranda ise yüzde 3,3 düşmüştü.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,8 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,8 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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