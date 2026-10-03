ABD'de fabrika siparişlerinde ivme kaybı resesyon sinyali mi?

ABD’de fabrika siparişleri temmuz ayında %0,8 artışla güçlü bir toparlanma sinyali vermişti. Ağustos verisi ise bu toparlanmanın kalıcı olmadığına işaret etti. %0,1'lik artış, manşetin neredeyse yatay kaldığını gösteriyor. Yıllık bazda bakıldığında siparişlerdeki büyüme hızının kesilmesi, firmaların yeni yatırım ve stok yenileme konusunda daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

Ulaşım ve savunma hariç detaylar ne söylüyor?

Volatil kalemlerin dışarıda bırakıldığı detaylar, yavaşlamanın geneline yayıldığını teyit ediyor. Ulaşım hariç fabrika siparişleri ağustosta %0,3 arttı. Bu kalemde bir önceki ay %0,7 artış kaydedilmişti. Ulaşım kaleminin yüksek volatilite nedeniyle çekirdek eğilimi daha iyi gösteren bu veri, reel sanayi talebinde ivme kaybının sürdüğünü gösteriyor.

Savunma hariç siparişler ise ağustosta sadece %0,1 yükseldi. Savunma sanayi siparişleri kamu harcamalarına bağlı olarak dalgalı seyrettiği için bu kalem, özel sektörün gerçek yatırım iştahını ölçmek açısından kritik kabul ediliyor. Buradaki zayıf artış, özel sektör kaynaklı fabrika talebinin neredeyse durma noktasına geldiğini düşündürüyor.

Resesyon sinyali mi, geçici soğuma mı?

Tek bir aylık yavaşlama tek başına resesyon anlamına gelmiyor. Ancak istihdam verilerinde görülen soğumayla birlikte ele alındığında tablo daha anlamlı hale geliyor. Fabrika siparişleri, sanayi üretiminin ve özel sektör yatırımlarının en önemli öncü göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Siparişlerdeki ivme kaybı devam ederse, bu durum üçüncü çeyrek büyümesi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabilir ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini savunma alanını genişletebilir.