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ABD'de fabrika siparişlerinde keskin düşüş

Haziran ayında ABD'de üretilen mallara yönelik yeni siparişler, ticari uçak siparişlerindeki düşüşle birlikte keskin düştü ve bu durum, bir önceki ay siparişlerdeki genel artışı tetikleyen uçak siparişlerindeki artışı tersine çevirdi.

Haber Merkezi
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ABD'de fabrika siparişlerinde keskin düşüş
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Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayım Bürosu yaptığı açıklamada, mayıs ayındaki %8,3'lük artışın ardından fabrika siparişlerinin %4,8 düştüğünü açıkladı. Ekonomistler, mayıs ayında daha önce bildirilen %8,2'lik artışın ardından fabrika siparişlerinin %4,8 azalacağını öngörmüştü. Siparişler haziran ayında yıllık bazda %3,8 arttı.

Ekonominin %10,2'sini oluşturan imalat sektörü, Başkan Donald Trump'ın ithal mallara uyguladığı agresif tarifeler nedeniyle kısıtlanmaya devam ediyor. Cuma günü yapılan bir Tedarik Yönetimi Enstitüsü anketi, ABD fabrika faaliyeti ölçümünün Temmuz ayında dokuz ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Trump, gümrük vergilerini, vaat ettiği vergi indirimlerini telafi etmek ve uzun süredir gerileyen sanayi tabanını canlandırmak için gelir elde etmenin bir aracı olarak görüyor. Ekonomistler, işgücü açığı ve diğer yapısal sorunlar nedeniyle bu başarının kısa vadede imkansız olduğunu savunuyor.

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