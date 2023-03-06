ABD’de fabrika siparişlerindeki düşüş beklenenin altında kaldı
ABD'de fabrika siparişleri, bu yılın ocak ayında yüzde 1,6 düşüşle piyasa beklentilerinin altında geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı Ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya oranla yüzde 1,6 azaldı.
Piyasa beklentilerinin altında düşen fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,8 gerilemesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, Aralık 2022'de yüzde 1,7 yükselmişti.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,5 düşerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,5 artış kaydetti.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.