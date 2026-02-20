ABD'de Fed’in izlediği enflasyon göstergesi güçlü geldi: Büyüme zayıfladı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 arttı. Bu oran, yüzde 2,8 olan piyasa beklentilerinin belirgin şekilde altında gerçekleşti.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmış, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2025'te yüzde 2,2 büyüdü

ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,2'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi, 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile yatırımlardaki artış etkili oldu.

Söz konusu yükseliş, kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat azaldı.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,9 arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki gibi yüzde 2,8 olması bekleniyordu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,7 yükseldi.

Piyasa beklentileri yüzde 2,6 artması yönünde olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artış göstermişti.

Hükümet geçen yıl 43 gün kapalı kalmıştı

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim 2025'te kapanmıştı.

Başkan Donald Trump'ın, Kongre'de üzerinde uzlaşılan, federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzalamasıyla kapanma sona ermişti.

Ülke tarihinin en uzun süreli kapanması, 43 gün sürmüştü.

Hükümetin kapanması dolayısıyla, 29 Ocak 2026 olarak planlanan geçen yılın son çeyreğine ait öncü büyüme verilerinin yayımlanması da gecikmişti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu dönemde beklentilere paralel artan kişisel gelirler geçen yıl kasımda yüzde 0,4 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 arttı. Söz konusu dönemde beklentiler dahilinde artan kişisel tüketim harcamaları geçen yıl kasımda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilerin üzerinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 yükselmişti.

Piyasalar ne tepki verdi?

Ons altın veri öncesinde, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Avrupa tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle 5.000 doların üzerinde dalgalanmaya devam ediyordu.

Veri öncesinde 5.030 dolar seviyesinde işlem gören altın, 5.018 dolara kadar geriledi. Dolar endeksi de 97,7 seviyesinden 97,9'a çıktı. Gümüş de 80,67 dolardan 80,15 dolara gerileyerek sonrasında yeniden 80,6 seviyelerine geri döndü.