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ABD'de geçen yıl 379 binden fazla kişi yeni milyoner oldu

Geçen yıl ABD'de servet orantısız bir hızla arttı ve 379.000'den fazla kişi yeni ABD doları milyoneri oldu.

Haber Merkezi
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ABD'de geçen yıl 379 binden fazla kişi yeni milyoner oldu
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UBS tarafından hazırlanan 2025 Küresel Servet Raporu'na göre, özel kişilerin net serveti dünya genelinde yüzde 4,6, Amerika kıtasında ise ABD doları ve iyimser finansal piyasaların etkisiyle yüzde 11'in üzerinde artış gösterdi.

ABD'de 379.000'den fazla kişi yeni milyoner olurken, Amerika Birleşik Devletleri 2024 yılında küresel milyonerlerin neredeyse yüzde 40'ını oluşturdu.

2023 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, 2022 yılındaki düşüşün ardından küresel servette toparlanmaya öncülük etti.

Raporda Çin anakarası, Hong Kong ve Tayvan olarak tanımlanan Büyük Çin, geçen yıl net serveti 100.000 ila 1 milyon dolar arasında olan bireyler arasında yüzde 28,2 ile başı çekerken, onu yüzde 25,4 ile Batı Avrupa ve yüzde 20,9 ile Kuzey Amerika takip etti.

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