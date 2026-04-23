ABD’de göçmen karşıtı politikaların iş gücü etkisi sınırlı kaldı

ABD’de Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu göçmen karşıtı politikaların iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin veriler açıklandı. Politikalardan bu yana geçen bir yılı aşkın sürede, iş gücü piyasasında geniş çaplı bir bozulma görülmedi.

Mart ayı verilerine göre, ABD doğumlu çalışanlar arasında işsizlik oranı yüzde 4,3’e yükseldi. Bu oran bir yıl önce yüzde 4,2 seviyesindeydi. Aynı dönemde ABD doğumlu çalışanların ücret artışı 2025 yılında yüzde 3,9 ile son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Göçmen yoğun sektörlerde ücret artışları ortalamanın altında kaldı

Göçmen yoğun sektörlerde ücret artışları, genel özel sektör ortalamasının altında kaldı. Düşük vasıflı iş gücüne dayalı alanlarda beklenen ücret artışının gerçekleşmediği görüldü. 41 göçmen ağırlıklı sektörde saatlik ücretler şubat ayında yıllık ortalama yüzde 3,5 artarken, bu oran tüm çalışanlar için yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Aynı sektörlerde istihdam bir yıl içinde 90 bin 400 kişi azalırken, toplam istihdam 298 bin kişi arttı. Mart ayına ait ön veriler, 23 sektörde toplam 39 bin 400 kişilik istihdam artışı olduğunu gösterdi. Bu artışın büyük bölümü inşaat ve gıda hizmetleri sektörlerinden kaynaklandı.

Restoran ve inşaat gibi sektörlerde iş gücü bulma zorlukları ile maliyet artışlarının sınırlı ölçekte kaldığı belirtildi. Ancak Güney Teksas’ta faaliyet gösteren konut inşaatı şirketleri, göçmen politikalarının iş gücü eksikliği ve maliyet artışı riski oluşturduğunu ifade etti. Tarım sektöründe ise iş gücü açığını kapatmak amacıyla yabancı işçi istihdamını kolaylaştıran düzenlemeler devreye alındı.

Ekonomistler, göçteki azalışın yalnızca iş gücünü değil, aynı zamanda tüketici sayısını da düşürdüğünü ve bunun talep tarafını zayıflattığını değerlendirdi. Yaşlanan nüfus ve göçteki gerileme, ekonominin düşük işsizlik seviyesini koruması için gereken yeni iş sayısını da azalttı. Artan verimlilik ise ekonominin daha az iş gücüyle büyümesini destekledi.

Mart ayında ABD doğumlu ve yabancı doğumlu işçiler arasındaki işsizlik oranı her iki grup için de yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, göçmen karşıtı politikaların ücretleri belirgin şekilde artıracağı veya iş gücü açığı yaratacağı yönündeki beklentilerin karşılanmadığını ortaya koydu.