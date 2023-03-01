ABD'de görevlerinden ayrılan CEO'ların sayısı Aralık'ta 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti

ABD merkezli şirketlerde görevlerinden ayrılan CEO'ların sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre, işten ayrılan CEO'ların sayısı Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalarak 112 oldu. Geçen yılın aynı ayında işten ayrılan CEO sayısı 125 seviyesindeydi.

Grey & Christmas, Inc.'in Challenger Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, "Şirketler önceki mali yıllarını değerlendirip gelecek için planlar yapıyor. Ocak ayı son 8 ayın en yüksek CEO ayrılığı olan ay oldu" dedi.

Bir önceki ay açıklanan 100 rakamı ile karşılaştırıldığında ise işten ayrılmalarda yüzde 12,0 artış kaydedildi.