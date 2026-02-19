ABD’de haftalık başvurular beklentilerin altında kaldı

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları düşüş göstererek iş gücü piyasasındaki dayanıklılığa işaret etti. Bu rakam, önceki haftanın revize edilmiş 229 bin seviyesinden 23 binlik düşüşe işaret ediyor.

Dört haftalık hareketli ortalama 219 bin olarak kaydedildi ve önceki haftaya göre 1.000 azaldı. Sigortalı işsizlik oranı ise 7 Şubat’ta sona eren haftada %1,2 ile değişmedi. Aynı dönemde sigortalı işsiz sayısı 1 milyon 869 bin kişi olarak açıklandı; bu rakam önceki haftaya göre 17 bin artış gösterdi.

Veriler, iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak sigortalı işsizlikte hafif bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor. Bu tablo, Fed’in faiz politikası açısından dikkatle izlenen göstergeler arasında yer alıyor.