ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklenenden fazla arttı

Çalışma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta sona eren hafta için ilk işsizlik maaşı başvurularının 22 bin artarak mevsimsellikten arındırılmış 242 bine yükseldiğini bildirdi. Ekonomistler son hafta için 221 bin başvuru olacağını tahmin ediyorlardı.

İşsizlik başvurularının dört haftalık ortalaması 224 bin olurken devam eden işsizlik başvurularının dört haftalık ortalaması 1,865 milyon oldu.

İşe alımların bir göstergesi olan ilk hafta yardımlarının ardından yardım alan kişi sayısı, 15 Şubat'ta sona eren haftada 5 bin azalarak mevsimsellikten arındırılmış 1,862 milyona geriledi.