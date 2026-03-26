ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentileri yakaladı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta hafif yükseldi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre 21 Mart ile biten haftada mevsim etkilerinden arındırılmış ilk başvurular 210 bin oldu. Bu rakam, önceki haftanın revize edilmemiş 205 bin seviyesinden 5 bin artışa işaret ediyor. Beklenti de 210 bin başvuru yönündeydi.

Dört haftalık ortalama başvurular ise 210.500’e gerileyerek önceki haftaya göre 250 azaldı.

İşgücü piyasasının genel sağlığına dair daha geniş bir gösterge olan sigortalı işsizlik verilerinde ise dikkat çekici bir düşüş kaydedildi. 14 Mart ile biten haftada mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,2 seviyesinde sabit kalırken, toplam sigortalı işsiz sayısı 32.000 azalarak 1.819.000 kişiye geriledi. Bu rakam, 25 Mayıs 2024’ten (1.804.000) bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde 4 haftalık hareketli ortalama da 1.847.000 seviyesine inerek, 5 Ekim 2024’ten bu yana en düşük ortalama değerine ulaştı.