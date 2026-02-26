ABD'de haftalık işsizlik başvuruları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 21 Şubat haftasında mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvurusu sayısı bir önceki haftaya göre 4.000 artarak 212.000 oldu. Bir önceki haftanın verisi 206.000'den 208.000'e revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama ise, 750 artışla 220.250'ye yükseldi. Bir önceki haftanın verisi 219.000'den 219.500'e yükseltildi.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı ise bir önceki haftaya göre değişmeyerekyüzde 1,2 olarak açıklandı.

14 Şubat haftasında mevsimsellikten arındırılmış süregelen işsizlik başvurusu sayısı 31.000 azalarak 1.833.000'e indi. Bir önceki haftanın verisi 1.869.000'den 1.864.000'e revize edildi.

Süregelen işsizlik başvurularının dört haftalık hareketli ortalaması 3.500 artışla 1.847.500 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı ise bir önceki haftaya göre değişmeyerekyüzde 1,2 olarak açıklandı.