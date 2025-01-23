ABD'de haftalık işsizlik başvurularında sınırlı artış

Çalışma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta sona eren hafta için ilk işsizlik maaşı başvurularının 6.000 artarak mevsimsellikten arındırılmış 223.000'e yükseldiğini bildirdi. Ekonomistler son hafta için 220.000 başvuru olacağını tahmin ediyorlardı.

Tarım dışı istihdam aralık ayında 256.000 kişi artmıştı. Ekonomi geçen yıl ayda ortalama 186.000 pozisyon olmak üzere 2,2 milyon istihdam yaratırken, bu rakam 2023'te 3,0 milyona geriledi.

Başkan Donald Trump'ın yeni yönetiminin göçmenlere yönelik baskılarının yanı sıra ekonomistlerin enflasyonist olacağı uyarısında bulunduğu vergi indirimleri ve geniş gümrük tarifeleri planları da ABD merkez bankası yetkililerinin para politikasının gidişatı konusunda ihtiyatlı davranmasına neden oldu. Ekonomistler, toplu sınır dışı edilmelerin ve yasal göçmenliğe getirilen kısıtlamaların işgücü piyasasını sekteye uğratabileceğini söyledi.

Fed'in gelecek haftaki politika toplantısında faiz indirimi beklenmiyor. Fed, Eylül ayından bu yana gösterge gecelik faiz oranını 100 baz puan indirerek mevcut %4,25-%4,50 aralığına çekti. Politika faizi 2022 ve 2023 yıllarında 5,25 puan artırılmıştı.

Devam eden işsizlik başvuruları 11 Ocak'ta sona eren haftada 46,000 artarak mevsimsel olarak düzeltilmiş 1,899 milyona yükseldi.