ABD’de hanehalkı borcu rekor seviyeye ulaştı

ABD Merkez Bankası New York'un yayınladığı verilere göre, ABD'de hanehalkı borcu bu yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yaklaşık %1 artarak 18,6 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hanehalkı borcu, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 197 milyar dolar artarken, yıllık bazda 642 milyar dolar arttı.

İpotekler, Amerikan hanehalkı borcunun en büyük payını oluşturmaya devam ederek üçüncü çeyrekte 13,07 trilyon dolara yükseldi.

Konut borcu, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 137 milyar dolar, yıllık bazda ise 478 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalılar arasında en fazla borç yükü, araç kredileri de dahil olmak üzere diğer kalemlerde yaşandı ve toplam 1,66 trilyon dolar oldu.

Bu arada, öğrenci kredileri 1,65 trilyon dolara, kredi kartı borçları ise 1,23 trilyon dolara yükseldi ve her ikisi de üçüncü çeyrekte rekor seviyelere ulaştı.

Bu dönemde, kredi kartı borcu bir önceki çeyreğe göre 24 milyar dolar, öğrenci kredisi borcu ise 15 milyar dolar arttı.

Bu arada, aynı dönemde araç kredisi borcu sabit kaldı.