ABD'de hizmet PMI 54,9'a geriledi
ABD'de hizmet sektörü eylülde 27'nci ay üst üste büyüse de hız kesti. ISM Hizmet PMI 55,4'ten 54,9'a geriledi. Fiyatları ölçen endeks 72,6'dan 74'e tırmanarak Temmuz 2022'den bu yana zirveye çıktı ve 22 aydır 60'ın üzerinde kalmaya devam etti.
Fiyat artışlarında ivme belirginleşti. Hizmet PMI içindeki fiyat göstergesi 74 seviyesine ulaşarak 3 yıldan uzun sürenin en yükseğini gördü. Maliyetlerde en sık dile getirilen iki başlık akaryakıt ve gümrük tarifeleri oldu. Özellikle dizel, benzin ve petrol türevi ürünlerdeki yükselişin sürdüğü, yakıt maliyetlerinin diğer tekil kalemlere göre yaklaşık iki kat daha fazla gündeme geldiği aktarıldı.
Siparişler dirençli, aktivite soğudu
Büyüme tarafında karışık tablo var. İş aktivitesi göstergesi 61,7'den 56,5'e inerken, yeni siparişler 60,9'dan 59,8'e çekildi. İki endeks de 50 eşiğinin üzerinde kalarak genişlemeyi sürdürse de ivme kaybı net. Yeni siparişlerde genişleme serisi 16 aya çıktı. Sipariş birikimleri ise 55,6'dan 56,6'ya yükselerek 8 aydır büyümeyi gösteriyor.
İstihdamda 2 ay sonra toparlanma
İşgücü tarafı yeniden pozitife döndü. Ağustosta 47,8 ile daralmaya işaret eden istihdam endeksi, eylülde 50,1'e yükselerek 2 aylık düşüşün ardından tekrar büyüme bölgesine geçti.
İhracatta 9,4 puanlık sert fren
Dış talep tarafı zayıfladı. Yeni ihracat siparişleri 56,3'ten 46,9'a inerek 9,4 puanlık kayıpla 8 ay sonra ilk kez daralmaya döndü. İthalat tarafında ise 56,3'ten 52,9'a gerilemeye rağmen 3 aydır genişleme sürüyor.
Tablo %2,1'lik büyümeye işaret ediyor
Sektörel dağılımda 13 kalemde büyüme, 4 kalemde daralma var. Toptan ticaret, gayrimenkul, perakende, kamu yönetimi, eğitim, bilgi, ulaştırma ve depolama, finans-sigorta ve sağlık hizmetleri büyüyenler arasında. Tarım, madencilik, inşaat ve şirket yönetimi-destek hizmetleri daralan tarafta yer aldı. Mevcut 54,9 seviyesinin yıllıklandırılmış %2,1 reel GSYH artışıyla uyumlu olduğu hesaplanıyor.