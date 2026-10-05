ABD'de hizmet PMI 54,9'a geriledi

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Fiyat artışlarında ivme belirginleşti. Hizmet PMI içindeki fiyat göstergesi 74 seviyesine ulaşarak 3 yıldan uzun sürenin en yükseğini gördü. Maliyetlerde en sık dile getirilen iki başlık akaryakıt ve gümrük tarifeleri oldu. Özellikle dizel, benzin ve petrol türevi ürünlerdeki yükselişin sürdüğü, yakıt maliyetlerinin diğer tekil kalemlere göre yaklaşık iki kat daha fazla gündeme geldiği aktarıldı.

Siparişler dirençli, aktivite soğudu

Büyüme tarafında karışık tablo var. İş aktivitesi göstergesi 61,7'den 56,5'e inerken, yeni siparişler 60,9'dan 59,8'e çekildi. İki endeks de 50 eşiğinin üzerinde kalarak genişlemeyi sürdürse de ivme kaybı net. Yeni siparişlerde genişleme serisi 16 aya çıktı. Sipariş birikimleri ise 55,6'dan 56,6'ya yükselerek 8 aydır büyümeyi gösteriyor.

İstihdamda 2 ay sonra toparlanma

İşgücü tarafı yeniden pozitife döndü. Ağustosta 47,8 ile daralmaya işaret eden istihdam endeksi, eylülde 50,1'e yükselerek 2 aylık düşüşün ardından tekrar büyüme bölgesine geçti.

İhracatta 9,4 puanlık sert fren

Dış talep tarafı zayıfladı. Yeni ihracat siparişleri 56,3'ten 46,9'a inerek 9,4 puanlık kayıpla 8 ay sonra ilk kez daralmaya döndü. İthalat tarafında ise 56,3'ten 52,9'a gerilemeye rağmen 3 aydır genişleme sürüyor.

Tablo %2,1'lik büyümeye işaret ediyor

Sektörel dağılımda 13 kalemde büyüme, 4 kalemde daralma var. Toptan ticaret, gayrimenkul, perakende, kamu yönetimi, eğitim, bilgi, ulaştırma ve depolama, finans-sigorta ve sağlık hizmetleri büyüyenler arasında. Tarım, madencilik, inşaat ve şirket yönetimi-destek hizmetleri daralan tarafta yer aldı. Mevcut 54,9 seviyesinin yıllıklandırılmış %2,1 reel GSYH artışıyla uyumlu olduğu hesaplanıyor.