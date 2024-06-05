ABD'de hizmet sektöründe 9 ayın en güçlü büyümesi yaşandı

ISM hizmet endeksi Mayıs’ta 4,4 puan artışla 53,8’e yükseldi. Bu, 9 ayın en yüksek seviyesi oldu. Beklenti 50,8’di. Endeksin 50’nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.

Bloomberght'nin haberine göre yeni siparişler endeksi 52,2’den 54,1’e yükselirken istihdam endeksi 45,9’dan 47,1’e yükseldi ancak hala daralma bölgesinde kaldı.

ISM Hizmet Anket Komitesi Yöneticisi Anthony Nieves “Anket katılımcıları genel olarak işlerin arttığınıbeşirtirken büyüme oranları şirket ve sektör bazında farklı olmaya devam etti. İstihdamda sıkıntılar devan etti ve çoğu katılımcı enflasyon ve faiz oranlarının iş koşullarında iyileşmeye engel olduğunu söyledi” dedi. Nieves, yılın ikinci yarısının ilk yarıdan daha iyi olacağı tahminini paylaştı.

Fed yetkilileri fiyat baskılarını gözlemek ve faiz indirim zamanlamasına karar vermek için hizmet sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu hafta açıklanan ISM İmalat endeksi ise siparişlerdeki azalmayla 3 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,3 büyümüş ve 2022’den beri en zayıf büyüme performansını kaydetmişti.