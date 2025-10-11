ABD'de hükümet kapanmasına rağmen eylül enflasyon verileri açıklanacak

ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümetin kapanmasına rağmen eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirildi.

ABD'de 1 Ekim'de başlayan hükümet kapanması nedeniyle Eylül ayı enflasyon verileri gelecek hafta planlandığı şekilde açıklanamayacak. Ancak Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Sosyal Güvenlik İdaresi'nin enflasyona göre düzeltilmiş fayda ödemelerini hesaplayabilmesi için verileri bu ayın ilerleyen dönemlerinde yayınlamak üzere çalışacak.

Kasımdan önce yayınlanması gerekiyor

BLS, Eylül Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de TSİ 15:30'da yayınlanacağını duyurdu. Yayınlanan bildirime göre "Düzenli devlet hizmetlerinin yeniden başlamasına kadar başka hiçbir yayın yeniden planlanmayacak veya üretilmeyecek."

Sosyal Güvenlik İdaresi, yasalara göre üçüncü çeyrek TÜFE verilerini kullanarak yıllık yaşam maliyeti ayarlaması faydalarını ve diğer program ayarlamalarını hesaplamak ve artışları 1 Kasım'dan önce yayınlamak zorunda.

TÜFE verisi Fed öncesi açıklanacak

Bu nedenle izinli BLS personeli Eylül enflasyon verileri yayını üzerinde hızla çalışmaya devam etmek üzere geri çağrılacak.

TÜFE raporunu 24 Ekim'de yayınlama çabası, Fed yetkililerine de yardımcı olabilir çünkü 28-29 Ekim'deki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından önce gelecek.