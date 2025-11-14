ABD'de hükümetin açılması faizlerde oynaklığı artırabilir

Societe Generale'in faiz stratejistleri, ABD’de federal hükümetin kapanmasının sona ermesiyle birlikte ABD Hazine tahvilleri öncülüğünde faiz oynaklığının yeniden artabileceğini öngördüler. Stratejistler, ekonomik verilerin her iki yöne de sürpriz yapabileceğini ifade ettiler.

Stratejistler notlarında, "Ekonomi yeniden açılırken, dolar faizlerinde oynaklık beklenmesi ve ABD Hazine tahvillerinin Bund'lara göre tercih edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundular.

Yaklaşan enflasyon ve istihdam verilerinin, Fed'in faiz patikası konusunda piyasa beklentilerini şekillendirmede kritik öneme sahip olduğunu ve son dönemdeki aralıkları kırabileceğini belirten stratejistler, Euro Bölgesi faizlerinin ise geri planda kalması gerektiğini vurguladı. Verilerin ve Avrupa Merkez Bankası'nın patikasının oynaklığı sınırlı tutacağını savundular.