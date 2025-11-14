  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de hükümetin açılması faizlerde oynaklığı artırabilir
Takip Et

ABD'de hükümetin açılması faizlerde oynaklığı artırabilir

ABD hükümetinin yeniden açılması faiz piyasalarında yüksek oynaklığa neden olabilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de hükümetin açılması faizlerde oynaklığı artırabilir
Takip Et

Societe Generale'in faiz stratejistleri, ABD’de federal hükümetin kapanmasının sona ermesiyle birlikte ABD Hazine tahvilleri öncülüğünde faiz oynaklığının yeniden artabileceğini öngördüler. Stratejistler, ekonomik verilerin her iki yöne de sürpriz yapabileceğini ifade ettiler.

Stratejistler notlarında, "Ekonomi yeniden açılırken, dolar faizlerinde oynaklık beklenmesi ve ABD Hazine tahvillerinin Bund'lara göre tercih edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundular.

Yaklaşan enflasyon ve istihdam verilerinin, Fed'in faiz patikası konusunda piyasa beklentilerini şekillendirmede kritik öneme sahip olduğunu ve son dönemdeki aralıkları kırabileceğini belirten stratejistler, Euro Bölgesi faizlerinin ise geri planda kalması gerektiğini vurguladı. Verilerin ve Avrupa Merkez Bankası'nın patikasının oynaklığı sınırlı tutacağını savundular.

Küresel Ekonomi
ABD piyasaları düşüşe hazırlanıyor
ABD piyasaları düşüşe hazırlanıyor
Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü
Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü
Japonya’da enflasyonun yeniden yükselmesi bekleniyor
Japonya’da enflasyonun yeniden yükselmesi bekleniyor
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş hızlandı
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş hızlandı
Çin'de emlak krizi alarm veriyor
Çin'de emlak krizi alarm veriyor
ABD'de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi
ABD'de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi