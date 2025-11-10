ABD'de hükümetin açılmasıyla neler olacak?

ABD’de altı haftadır süren hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte, federal istatistik kurumları eksik kalan veri raporlarını tamamlamak üzere yeniden çalışmaya başlayacak. İlk yayınlanması beklenen veriler arasında, 3 Ekim’de açıklanması planlanan ancak kapanma nedeniyle ertelenen Eylül ayı istihdam raporu yer alıyor.

Veriler kapanmadan önce toplanmış olduğundan, ekonomistler raporun hükümetin açılmasından sonraki birkaç gün içinde yayımlanmasını bekliyor.

Bu rapor, yaz aylarındaki işgücü piyasası düşüşünün Eylül ayında devam edip etmediği veya kötüleşip kötüleşmediğine dair kritik ancak biraz eski bir güncelleme sağlayacak.

Ancak Ekim ayına ait veri takvimi belirsizliğini koruyor. Tüm ay boyunca çalışmayan federal personel nedeniyle, İstatistik Bürosu (BLS) istihdam ve fiyatlara ilişkin veri toplamada ciddi bir gecikme yaşıyor.

Bazı rakamları kurtarmak diğerlerinden daha kolay olabilir. Aylık iş yaratma rakamlarının çoğu ve üretici fiyat endeksinde yayınlanan toptan fiyatlar, şirketler tarafından sunulan veri dosyalarından geliyor, bu nedenle bu bilgilerin bir kısmı personel ofise döndüğünde muhtemelen İstatistik Bürosu gelen kutularında bekliyor olacak.

BNP Paribas analistlerine göre, Ekim ayı tarım dışı istihdam verilerinin hazırlanması ise hükümetin açılmasından sonra iki haftadan fazla sürebebilir.

Daha büyük zorluk ise aktif saha çalışması gerektiren işsizlik oranı ve tüketici fiyatları gibi verilerde yaşanacak. Bütçe kısıtlamalarıyla mücadele eden BLS’nin bu boşlukları nasıl dolduracağı henüz net değil. Bu durum, 10 Aralık’taki faiz kararı öncesinde Fed yetkililerinin güncel enflasyon verisine ulaşamamasına yol açabilir.