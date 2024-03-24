ABD'de hükümetin kapanması önlendi

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyen tasarıyı imzaladı. Bugün erken saatlerde ABD Senatosu’nun onayladığı 1.2 trilyon dolarlık harcama paketini imzalayan Biden, hükümetin kapanma ihtimaline son verdi. Biden yaptığı açıklamada, paketin ABD halkı için iyi bir haber olduğunu vurgulayarak, “Bu anlaşma bir uzlaşmayı temsil ediyor. Yani iki taraf da istediği her şeyi elde edemedi” dedi.

Biden, harcama bütçesinin Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin aşırı kesintilerini reddettiğini, çocuk bakımı, kanser araştırmaları ve ruh sağlığına yatırım yaptığını, yurtdışında ABD liderliğini ilerlettiğini ve yönetiminin başarılı bir şekilde mücadele ettiği sınırı güvence altına almak için kaynak sağladığını ifade etti. Biden, açıklamasında Kongre’yi ek yasaları geçirmeye çağırarak, işlerinin henüz bitmediğini söyledi. Temsilciler Meclisi’ni “ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletmek için çift taraflı ulusal güvenlik ek tasarısını geçirmeye” çağıran Biden, tasarıyı “yıllardır yapılan en sert ve en adil reformlar” olarak nitelendirdi.