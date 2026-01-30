ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek pakette anlaşıldı

Trump ve Senato Demokratları, göçmenlik baskınlarına yeni sınırlamalar getirilmesi konusunda müzakereler sürerken hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bir anlaşmaya vardı.

Senato Demokrat liderliğinden bir yetkili, anlaşmanın İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketten ayrılmasını ve kurumun iki hafta boyunca mevcut seviyelerde finanse edilmesini içerdiğini açıkladı.

Ancak Temsilciler Meclisi tatilde olduğu ve Pazartesiden önce dönmeyebileceği için, pratikte etkisi sınırlı kısa bir kapanma yaşanabilir. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, geçici fon anlaşmasını Beyaz Saray ile doğrudan görüşmelerde müzakere etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Meclisi Pazar günü geri çağırma ihtimalini açık bıraktı.

Trump anlaşmayı duyurarak her iki tarafı da destek vermeye çağırdı. Demokrat bir yetkili, İç Güvenlik Bakanlığı’nın iki hafta süreyle finanse edileceğini ve bu sürede görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Senato, diğer kurumlar için tam yıl finansman sağlayan paketi perşembe akşamı oylayabilir. Ancak Temsilciler Meclisi şehir dışında olduğu için pazartesiden önce dönmeyebilir. Bu durum kısa süreli bir kapanmaya yol açabilir fakat hükümet işleyişine büyük etkisi olmayabilir.