ABD'de iflaslar sürüyor: Virgin Orbit battı!

İngiliz yatırımcı ve iş insanı Richard Branson'ın uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit, Ocak ayında yaşanan bir roket arzanın giderilmesi için gereken uzun vadeli finansmanı sağlayamadığı için "Chapter 11" iflas başvurusunda bulundu.

Amerika merkezli şirket, geçen hafta 750 çalışanının yüzde 85'ini işten çıkardığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından şirket, varlıklarının satışı için ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvuruda bulundu .

Virgin Orbit CEO'su Dan Hart yaptığı açıklamada, "Chapter 11 sürecinin, verimli ve değeri en üst düzeye çıkaran bir satışı belirlemek ve sonuçlandırmak için ileriye dönük en iyi yolu temsil ettiğine inanıyoruz" dedi.

Fırlatma şirketinin yaklaşık yüzde 75'ine sahip olan Virgin Group, Kasım ayından bu yana 60 milyon doları'ı teminatlı krediler olmak üzere şirkete 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. İflas eden şirketin ikinci en büyük ortağı ise şirketin yüzde 17,9'luk hissesine sahip olan,Abu Dabi'nin bağımsız varlık fonu Mubadala.