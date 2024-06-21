ABD'de ikinci el konut fiyatları rekor kırıyor

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 4,11 milyona geriledi.

Bloomberght'nin haberine göre ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 4,10 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Art arda üç aydır düşüş kaydeden ikinci el konut satışları, Nisan'da da yüzde 1,9 azalışla 4,14 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,8 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, Mayıs'ta yıllık yüzde 5,8 artarak 419 bin 300 dolar ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, zirveye ulaşan konut fiyatlarının mülk sahibi olanlar ile ilk kez ev satın almak isteyenler arasında daha büyük bir uçurum yarattığını belirtti.

Yun, bugün ortalama bir evin mortgage (konut kredisi) ödemesinin 2020'den önce satın alınan evlerin ödemesinin iki katından fazla olduğunu kaydetti.