ABD'de ikinci el konut satışları 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ikinci el konut satışlarına ilişkin Aralık 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta aylık yüzde 2,2 artışla 4,24 milyona yükseldi.

Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 4,19 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

İkinci el konut satışları, Kasım 2024'te yüzde 4,8 artışla 4,15 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 9,3 arttı. İkinci el konut satışlarındaki yıllık değişim, Haziran 2021'den bu yana en güçlü artış oldu.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 6 artarak 404 bin 400 dolar oldu. Art arda 18'inci ayda yıllık bazda artış gösteren medyan konut fiyatları, Ekim 2022'den bu yana yıllık bazda en yüksek artışı kaydetti.

İkinci el konut satışları 2024 genelinde ise 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, medyan konut fiyatı 407 bin 500 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının geçen yılın son aylarında yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarına rağmen güçlü bir toparlanma gösterdiğini belirtti.

Tüketicilerin ev sahibi olmanın uzun vadeli faydalarını açıkça anladığını aktaran Yun, artan konut stoklarıyla birlikte iş ve ücret artışlarının da piyasayı olumlu etkilediğini ifade etti.