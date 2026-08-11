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ABD'de ikinci el konut satışları 4,06 milyon adet gerçekleşti

ABD'de ikinci el konut satışları temmuz ayında 4,06 milyon adet gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de ikinci el konut satışları 4,06 milyon adet gerçekleşti
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ABD'de ikinci el konut satışları temmuz ayında 4,06 milyon adet ile 4,05 milyonluk piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Önceki ayın verisi 4,09 milyondan 4,13 milyona revize edildi.

Satışlar aylık bazda %1,7 gerileyerek %1,0'lik düşüş beklentisinden daha zayıf performans gösterdi. Haziran ayındaki aylık değişim ise %-2,4'ten %-1,4'e revize edildi.

İkinci el konutlarda medyan satış fiyatı temmuzda 434 bin 100 dolar olurken, geçen yılın aynı dönemine göre %2,0 arttı.

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