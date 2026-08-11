ABD'de ikinci el konut satışları 4,06 milyon adet gerçekleşti
ABD'de ikinci el konut satışları temmuz ayında 4,06 milyon adet gerçekleşti.
ABD'de ikinci el konut satışları temmuz ayında 4,06 milyon adet ile 4,05 milyonluk piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Önceki ayın verisi 4,09 milyondan 4,13 milyona revize edildi.
Satışlar aylık bazda %1,7 gerileyerek %1,0'lik düşüş beklentisinden daha zayıf performans gösterdi. Haziran ayındaki aylık değişim ise %-2,4'ten %-1,4'e revize edildi.
İkinci el konutlarda medyan satış fiyatı temmuzda 434 bin 100 dolar olurken, geçen yılın aynı dönemine göre %2,0 arttı.