  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de ikinci el konut satışları arttı
ABD'de ikinci el konut satışları arttı

Mortgage faizlerindeki gerilemeyle ABD’de ikinci el konut satışlarında hem aylık hem yıllık bazda artış kaydetti.

ABD'de düşen mortgage faiz oranları, sonbahar aylarında bazı alıcı ve satıcıları yeniden pazara çekti.

Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) açıkladığı verilere göre, mevsimsel olarak düzeltilmiş yıllık bazda 4,06 milyon ikinci el konut satıldı. Bu, bir önceki aya göre yüzde 1,5'lik ve bir önceki yıla göre yüzde 4,1'lik bir artışa işaret ediyor.

Birliğin baş ekonomisti Lawrence Yun, "Beklendiği gibi, düşen mortgage oranları konut satışlarını artırıyor" ifadesini kullandı.

Eylül ayında ortalama 30 yıllık sabit mortgage oranının yüzde 6,35 olduğu, ağustos ayındaki yüzde 6,6 seviyesinden bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Eylül ayında satılan bir konutun medyan fiyatı 415.200 dolar oldu ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 2,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Eylül sonu itibarıyla satışa sunulan konut sayısı 1,55 milyona yükseldi ve bu, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14'lük bir artışa işaret ediyor.

