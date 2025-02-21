ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altında aaldı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta aylık bazda yüzde 4,9 azalışla 4,08 milyona düştü.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının bu dönemde 4,13 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 2,9 artışla 4,29 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 2 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,8 artarak 396 bin 900 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, art arda 19'uncu ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine rağmen aylardır "kıpırdamayı reddettiğini" belirtti.

Yun, bu durumun yüksek konut fiyatlarıyla birleşmesiyle konut satın alabilirliğin büyük bir zorluk olmaya devam ettiğini bildirdi.