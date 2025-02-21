  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altında aaldı
Takip Et

ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altında aaldı

ABD'de ikinci el konut satışları ocakta yüzde 4,9 azalarak 4,08 milyon seviyesine düştü ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altında aaldı
Takip Et

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta aylık bazda yüzde 4,9 azalışla 4,08 milyona düştü.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının bu dönemde 4,13 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 2,9 artışla 4,29 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 2 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,8 artarak 396 bin 900 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, art arda 19'uncu ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine rağmen aylardır "kıpırdamayı reddettiğini" belirtti.

Yun, bu durumun yüksek konut fiyatlarıyla birleşmesiyle konut satın alabilirliğin büyük bir zorluk olmaya devam ettiğini bildirdi.

ABD'de tüketici güven endeksine aşağı yönlü revizeABD'de tüketici güven endeksine aşağı yönlü revizeKüresel Ekonomi

 

ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerindeABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerindeKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de tüketici güven endeksine aşağı yönlü revize
ABD'de tüketici güven endeksine aşağı yönlü revize
ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerinde
ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerinde
Ukraynalı ve ABD kritik mineraller konusunda müzakerelere hız verdiler
Ukraynalı ve ABD kritik mineraller konusunda müzakerelere hız verdiler
Trump’ın gümrük vergisi planı ticaret savaşı endişelerini alevlendiriyor
Trump’ın gümrük vergisi planı ticaret savaşı endişelerini alevlendiriyor
İngiltere, 4 bankaya 105 milyon sterlin ceza kesti
İngiltere, 4 bankaya 105 milyon sterlin ceza kesti
PMI anketi, İngiliz şirketlerinin istihdamı azalttıklarını gösterdi
PMI anketi, İngiliz şirketlerinin istihdamı azalttıklarını gösterdi