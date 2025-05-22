ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerinin altında kaldı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 4 milyona geriledi.

Nisanda 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden ikinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, 4,15 milyon olması yönündeydi.

İkinci el konut satışları, martta yüzde 5,9 azalarak 4,02 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, nisanda yıllık bazda da yüzde 2 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, nisanda yıllık bazda yüzde 1,8 artarak 414 bin dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek nisan ayı değeri görüldü. Böylece ülkede medyan konut fiyatı, art arda 22'nci ayda yıllık bazda artışını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ekonomiye eklenen 7 milyon istihdama rağmen konut satışlarının Kovid-19 salgını öncesi faaliyetin yüzde 75'i kadar olduğunu belirtti.