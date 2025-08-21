ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda aylık bazda yüzde 2 artarak 4,01 milyona yükseldi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 3,92 milyon olması yönündeydi. İkinci el konut satışları, haziranda yüzde 2,7 azalarak 3,93 milyon olarak kaydedilmişti.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,2 artışla 422 bin 400 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satın alma gücünde çok küçük de olsa yaşanan iyileşmenin konut satışlarını hafifçe artırdığını belirtti.

Ücret artışının artık rahat bir şekilde konut fiyat artışının önünde gittiğini ve alıcıların daha fazla seçeneği olduğunu aktaran Yun, konut fiyatlarında neredeyse sıfıra yakın artışın ülkenin neredeyse yarısında fiyatların gerilediğini gösterdiğini kaydetti.

Yun, "Konut alıcıları, doğru evi bulmak ve daha iyi bir fiyat için pazarlık yapmak açısından son beş yılı aşkın sürenin en iyi konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Yun, mevcut konut stokunun Kovid-19 kısıtlamalarının yaşandığı Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.