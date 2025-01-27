ABD’de ikinci el konut satışlarında 30 yıllık dip!

ABD'de ikinci el konut satışları, yükselen mortgage faizlerinin etkisiyle 2024'te 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

National Association of Realtors cuma günü yaptığı açıklamada, ikinci el satışlarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 düşerek 4,06 milyona gerilediğini belirtti.

Ev sahibi olmakla ilgili yüksek maliyetler satışları düşürdü. Ortalama 30 yıllık sabit ipotek oranı 2022'nin sonlarından bu yana yüzde 6 ila yüzde 8 arasında seyrediyor ve bu da birçok Amerikalı için geçen yıl rekor seviyelere ulaşan mevcut fiyatlarla ev satın almayı engelleyici derecede pahalı hale getiriyor.

Artan ev sigortası ve emlak vergisi maliyetleri de ev sahiplerinin masraflarını artırıyor. Dalgalanan mortgage oranlarının aksine, bu maliyetler artmaya devam etmeye hazırlanıyor.

John Burns Research & Consulting araştırma direktörü Rick Palacios Jr. konut piyasasının bu yılki görünümünün yine mortgage oranlarına bağlı olduğunu söyledi.

“2025 için başlangıç noktası, zaten çok fazla ivme olmayan bir noktada başlıyorsunuz” diye konuşan Palacios Jr, “Mortgage oranları yüzde 7'de kaldığı sürece bu tezin nasıl tersine döneceğini ve daha iyimser hale geleceğini gerçekten göremiyorum” dedi.

Aralık ayında ulusal medyan ikinci el konut fiyatı 404.400 dolar oldu. NAR, bu rakamın haziran ayında ulaşılan 426.900 dolarlık rekor seviyeden düşük olduğunu ancak Aralık 2023'e göre yüzde 6'lık bir artışı temsil ettiğini söyledi.

NAR'ın baş ekonomisti Lawrence Yun, “Ev fiyatları bu kadar yüksekken ev satışları nasıl bu kadar düşük olabiliyor? Envanter, satışları yönlendiren büyük bir faktör gibi görünüyor” dedi.