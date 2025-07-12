ABD’de ilk kez ev alanların sayısı rekor düşük seviyeye geriledi

Independent’ın aktardığına göre, ABD’de kiracı hanelerin sayısı 46 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Konut piyasasındaki yüksek maliyetler ve rekabet, ilk kez ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca kişiyi kiralık konutlara yöneltti.

Yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranları ile erişilemez hale gelen ev fiyatları, ev sahibi olmak isteyen birçok kişiyi kirada kalmaya zorluyor.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) verilerine göre, geçen yıl ABD'de ilk kez ev alanların sayısı 1,1 milyon olurken, bu sayı 2023 yılına göre 380 bin kişilik bir düşüşe işaret etti ve tarihsel ortalamanın neredeyse yarısına denk geliyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, 2025 yılı, ilk kez ev alacaklar açısından daha da zorlu geçebilir. Mayıs ayına kadar olan satış verileri, 2025’te toplam konut satışlarının 40,3 milyon adette kalabileceğini gösteriyor. Bu, 2024’ten düşük olurken, geçen yıl ABD’de 1995’ten bu yana en az konut satışının gerçekleştiği yıl olmuştu.

Düşük fiyatlı evlerde düşüş daha da belirgin

Satışlardaki yavaşlama, özellikle 500 bin doların altındaki konutlarda daha belirgin. Bu fiyat aralığı, ilk kez ev alanların en çok tercih ettiği segment. Düşüş sadece satışlarla sınırlı değil; inşaat verileri de aynı tabloyu çiziyor. 2024’ün aynı dönemine kıyasla, bu yıl mayıs ayında yeni konut satışlarında yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı.

İnşaat firmaları özellikle “başlangıç konutları”na –yani ilk kez ev alacakların talep ettiği daha uygun fiyatlı evlere– olan talebe bağımlı durumda. Ulusal Ev İnşaatçıları Derneği’ne göre, her yıl satılan yeni evlerin yaklaşık yüzde 40’ı bu gruba hitap ediyor. Dolayısıyla inşaatlar yavaşladığında, bu durum doğrudan yeni alıcıların azalmasına işaret ediyor.

Kiracı sayısı artıyor

Tüm bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, ABD’de kiracı sayısı hızla artıyor. Wall Street Journal’a göre, ülkedeki kiracı hane sayısı 46 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Bugünün fiyatlarıyla ortalama bir evi satın alabilmek için bir kiracının yıllık 127 bin dolar kazanması gerekiyor. 2021’de bu eşik 79 bin dolardı. Harvard Üniversitesi Konut Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, 46 milyon kiracının sadece 6 milyonu bu gelir düzeyine sahip.

ABD’de Z kuşağı ve Y kuşağının ev sahipliği oranları, aynı yaş grubundaki Baby Boomer kuşağına kıyasla çok daha düşük seviyelerde. Mortgage faizlerinde ciddi bir düşüş ya da konut fiyatlarında büyük bir gerileme –örneğin bir resesyon nedeniyle– yaşanmadığı sürece, birçok Amerikalı için ev sahibi olma hayali yakın gelecekte gerçekleşemeyecek gibi görünüyor.