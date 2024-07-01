ABD'de imalat aktivitesi haziranda da düşüşünü sürdürdü

ABD'de imalat aktivitesi Haziran'da düşüşünü sürdürdü.

ISM imalat endeksi Haziran'da 48,7'den 48,5'e geriledi. Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralma olduğuna işaret ediyor. Beklenti 49,1'di.

Bloomberght'nin haberine göre üretim endeksi Haziran'da aylık 1,7 puan azalışla 48,5'e ve istihdam endeksi 1,8 puan düşerek 49,3'e geriledi. Yeni siparişlere ilişkin endeks ise 3,9 puan artarak 49,3'e çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 8 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 9 sektörde daralma yaşandı.

Rakamlar, imalat sektöründe yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle zorlu sürecin devam ettiğine işaret etti.

Yine bugün açıklanan veriye göre S&P Global imalat sektörü PMI verisi Haziran ayında 51,6 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.

Endeks Mayıs'ta 51,3 değerini almıştı.