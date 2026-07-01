ABD’de imalat aktivitesi haziranda yavaşladı

ABD’de haziran ayına ilişkin S&P Global imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 53,9 olarak açıklandı. Piyasalarda endeksin 55,7 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, mayıs ayında veri 55,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

50 eşik seviyesinin üzerindeki veri, sektörde büyümeye işaret etmeyi sürdürse de haziran ayında görülen gerileme, ABD imalat sektöründe faaliyetlerin ivme kaybettiğini gösterdi. Veri, üretim tarafında büyümenin devam ettiğini ancak ekonomik aktivitede önceki aya kıyasla daha yavaş bir görünüme işaret etti.