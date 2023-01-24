ABD’de imalat beklentilerin aksine arttı

S&P Global, ABD'nin ocak ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artışla 46,8 değerine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış kaydeden endeksin bu dönemde 46 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, aralıkta 46,2 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI da aralıkta geçen aya göre 1,9 puan artarak 46,6 değerine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen endeksin 45 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren endeks, aralıkta da 44,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ocakta aylık bazda 1,6 puan artışla 46,6'ya yükseldi.

Ekonomik faaliyetteki daralmanın devam ettiğine işaret eden bileşik PMI, aralıkta 45 değerini almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomisinin ocak ayında ticari faaliyetlerin yeniden daralmasıyla 2023'e hayal kırıklığı yaratacak kadar yumuşak bir notla başladığını belirtti.

Aralık ayına göre ılımlı olsa da endeksin hem imalat hem de hizmet sektörlerinde düşen aktiviteyi yansıttığını ifade eden Williamson, genel güven seviyesinin baskı altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.