ABD’de imalat PMI 4 yılın zirvesine çıktı

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S&P Global ABD İmalat PMI, eylülde ağustostaki 53,9 seviyesinden 55,9’a yükselerek Mayıs 2022’den bu yana en yüksek değerini aldı.

Endeks, Ağustos 2025’ten bu yana her ay sektörde büyümeye işaret etti.

Üretim ve yeni siparişlerdeki artış hızlanırken, satışlar Nisan 2026’dan bu yana en güçlü ve Mayıs 2022’den bu yana ikinci en yüksek artışı kaydetti.

Şirketler, talepteki geniş tabanlı yükselişte kamu ve teknoloji bağlantılı sektörlerin etkili olduğunu belirtti. Üretimdeki büyüme de 16. aya taşındı.

Talep artışını iç piyasa desteklerken, ihracat siparişleri art arda 15. ay geriledi.

Şirketler, tarifeler ile yüksek nakliye maliyetlerinin uluslararası satışları baskıladığını bildirdi.