ABD'de imalat sanayi PMI 5 ayın en düşük seviyesine geriledi

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 51,8 değerine geriledi.

Piyasa beklentileri endeksin 52 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde 5 ayın en düşük seviyesine inse de imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, kasımda 52,2 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında

ABD'de hizmet sektörü PMI da aralıkta aylık 1,2 puan azalarak 52,9'a indi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin, 54 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Endeks, 6 ayın en düşük seviyesine gerilese de hizmet sektöründe genişlemeye işaret etti. Hizmet sektörü PMI, kasımda 54,1 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta aylık bazda 1,2 puan azalışla 53 değerine düştü.

Piyasa beklentileri, söz konusu endeksin 53,9 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, kasımda 54,2 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.