ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşüğünde

S&P Global, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI haziranda geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 46,3 değerine düştü.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 48,5 değerini alması yönündeydi. Altı ayın en düşük seviyesine gerileyerek imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, mayısta 48,4 olmuştu.

Hizmet sektöründe genişleme sürüyor

ABD'de hizmet sektörü PMI ise haziranda geçen aya göre 0,8 puan azalarak 54,1 değerine geriledi.

İki ayın en düşük seviyesine inen endeksin 54 değerini alması tahmin ediliyordu. Bu dönemdeki düşüşe rağmen hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, mayısta 54,9 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda aylık bazda 1,3 puan azalışla 53'e düştü.

Söz konusu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, mayısta 54,3 olmuştu.

"Büyüme hizmet sektörü harcamalarına bağlı olmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD'de ekonomik faaliyetin genel büyümesinin haziranda sağlamlığını koruduğunu belirtti.

Büyümenin hizmet sektörü harcamalarına bağlı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Williamson, imalatın ise üç aylık büyümenin ardından yeniden düşüşe geçtiğini aktardı.

Williamson, imalat sektöründeki gerileme ve faiz artışlarının gecikmeli etkisi karşısında hizmet sektörü büyümesinin ne kadar dayanıklı olabileceği sorusunun yanıtsız kaldığını belirterek, daha fazla faiz artışının özellikle borçlanma maliyetlerindeki değişimlere karşı hassas olan bu sektör üzerinde daha fazla baskılayıcı etki yapacağını ifade etti.

İş gücü piyasasının sıkılığının endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ve artan ücret baskısının hizmet sektöründe daha yüksek maliyetlerin ana itici gücü olmayı sürdürdüğünü aktaran Williamson, "Ancak, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini kazandığının bir işareti olarak, mal ve hizmetler için genel enflasyonun 2020'nin sonlarından bu yana en düşük seviyeye düştüğünü görmek cesaret verici." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.