ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri aştı

S&P Global, ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 50,4 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 49 değerini alması yönündeydi. 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründe büyümeye işaret eden endeks, martta da 49,2 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI da nisanda geçen aya göre 1,1 puan artarak 53,7 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakarak 12 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin, 51,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, martta 52,6 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise nisanda aylık bazda 1,2 puan artışla 53,5'e çıktı.

Piyasa beklentileri söz konusu endeksin 52,8 değerini alması yönündeydi. 11 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks martta 52,3 olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ocak ayına kadarki 7 aylık daralmanın ardından nisanda ticari faaliyetin büyüme ivmesini yeniden kazandığının işaretlerinin görüldüğünü belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.