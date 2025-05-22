ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri aştı
ABD'de imalat ve hizmet PMI endeksleri mayısta 52,3’e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
S&P Global, ABD'nin mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI, mayısta geçen aya kıyasla 2,1 puan artışla 52,3'e yükseldi.
İmalat sektöründe genişlemeye işaret eden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 49,9 değerini alacağı öngörülüyordu.
Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, nisanda 50,2 değerini almıştı.
Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı
ABD'de hizmet sektörü PMI ise mayısta aylık 1,5 puan artışla 52,3'e ulaştı.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 51 değerini alacağı tahmin ediliyordu.
Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, nisanda 50,8 olmuştu.
İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da mayısta aylık bazda 0,5 puan artarak 52,1'e yükseldi. Endeks, nisanda 50,6 değerini almıştı.
PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.