ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri aştı

S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta geçen aya kıyasla 3,5 puan artarak 53,3 değerine ulaştı.

Ağustosta 39 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, temmuzda 49,8 değerini almıştı.

İmalat sektöründe genişlemeye işaret eden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 49,7 değerini alacağı öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi de beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ağustosta aylık 0,3 puan azalarak 55,4'e geriledi.

Bu dönemde azalmasına rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 54,2 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, temmuzda 55,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta aylık bazda 0,3 puan artarak 55,4 değerine ulaştı.

Bileşik PMI ağustosta 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Endeks, temmuzda 55,1 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.