ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında

S&P Global, ABD'nin mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta geçen aya kıyasla 1,7 puan azalarak 48,5 değerine düştü.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 50 değerini alması yönündeydi. Üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, nisanda 50,2 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI ise mayısta geçen aya göre 1,5 puan artarak 55,1 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakarak 13 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin, 52,6 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, nisanda 53,6 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da mayısta aylık bazda 1,1 puan artışla 54,5'e çıktı.

Piyasa beklentileri söz konusu endeksin 50 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 13 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks nisanda 53,4 olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD'nin ekonomik büyümesinin mayıs ayında daha fazla ivme kazandığını ancak artan bir ikilem olduğunu belirtti.

Williamson, hizmet sektörünün salgın sonrası talep artışının tadını çıkarırken, üreticilerin harcamalar mallardan hizmetlere kaydığı için dolu depolar ve yeni sipariş sıkıntısıyla mücadele ettiğini ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.