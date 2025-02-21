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ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerinde

ABD'de şubat ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aylık 0,4 puan artarak 51,6'ya yükseldi ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerinde
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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,4 puan artarak 51,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin şubata ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, şubatta geçen aya kıyasla 0,4 puan artışla 51,6'ya çıktı.

İmalat sektöründeki genişlemenin sürdüğüne işaret eden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 51,3 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde 8 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, ocakta 51,2 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında

ABD'de hizmet sektörü PMI ise şubatta aylık 3,2 puan azalışla 49,7'ye düştü.

Bu dönemde 25 ayın en düşük seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin, 53 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, ocakta 52,9 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta aylık bazda 2,3 puan azalarak 50,4'e indi.

Söz konusu dönemde 17 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, ocakta 52,7 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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