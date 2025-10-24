  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de imalat sanayi PMI ekimde beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Takip Et

ABD'de imalat sanayi PMI ekimde beklentilerin üzerinde gerçekleşti

İmalat sanayi PMI bu ay 0,2 puan artarak 52,2 değerine çıktı. Hizmet sektörü PMI da 1 puan artışla 55,2'ye ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de imalat sanayi PMI ekimde beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Takip Et

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 52,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ekimde geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak 52,2 değerine ulaştı.

Bu dönemde imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, eylülde 52 değerini almıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 51,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi de beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ekimde aylık 1 puan artarak 55,2'ye yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 53,5 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, eylülde 54,2 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde aylık bazda 0,9 puan yükselişle 54,8 değerine çıktı.

Bileşik PMI, ekimde 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, eylülde 53,9 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Piyasalar için kritik veri açıklandı: ABD’de eylül enflasyonu beklentilerin altında kaldıPiyasalar için kritik veri açıklandı: ABD’de eylül enflasyonu beklentilerin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Çin MB'den piyasaya yüklü likidite aktarımı!
Çin MB'den piyasaya yüklü likidite aktarımı!
Nabiullina frene bastı: Faiz indirimiyle kontrollü yavaşlama dönemi
Nabiullina frene bastı: Faiz indirimiyle kontrollü yavaşlama dönemi
Dünya devleri Fed beklentisinde buluştu: Enflasyon verisi indirimi destekliyor
Dünya devleri Fed beklentisinde buluştu: Enflasyon verisi indirimi destekliyor
Piyasalar için kritik veri açıklandı: ABD’de eylül enflasyonu beklentilerin altında kaldı
ABD’de eylülde enflasyon beklentilerin altında kaldı
Küresel piyasalar gözünü ABD-Çin zirvesine çevirdi
Küresel piyasalar gözünü ABD-Çin zirvesine çevirdi
Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü
Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü