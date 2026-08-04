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ABD'de imalat sanayi siparişleri haziranda geriledi

ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de imalat sanayi siparişleri haziranda geriledi
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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 656,5 milyar dolara geriledi.

Toplam siparişler geriledi

Piyasa beklentileri, yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İmalat sanayisinde yeni siparişler mayıs ayında yüzde 1,1 azalışla 658,8 milyar dolara düşmüştü.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler haziranda yüzde 0,5 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,2 azaldı. İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

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